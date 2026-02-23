◆オープン戦巨人―楽天（２３日・那覇）巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が、加入後初の実戦で先発し、１回１３球、無安打無失点１奪三振で予定していたイニングを投げきった。直球は最速１５６キロをマークした。先頭の佐藤を遊ゴロに抑えると、続く中島をフルカウントから１５２キロの速球で見逃し三振に。最後は浅村を１５４キロ直球で中飛に仕留め、無失点でマウンドを降りた。２０１センチ長