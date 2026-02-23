ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のドラマー、真矢（しんや、本名・山田真矢＝やまだ・しんや）さん（享年５６）が亡くなったことを受け、真矢さんが「はだのふるさと大使」を務めていた地元・神奈川県秦野市の高橋昌和市長が追悼コメントを同市公式ホームページで発表した。追悼コメントは「はだのふるさと大使ＬＵＮＡＳＥＡ真矢様のご逝去について」というタイトルから始まり、「この度、はだのふるさと大使であるＬ