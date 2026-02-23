浜松市では子どもたちに自分の住むまちや産業を知ってもらい、地域を担う人材を育成する「しずおかキッズアカデミー」が開催されました。これは、静岡銀行と静岡大学、ヤマハが共同で開催し、浜松市内の小学生26人とその保護者が参加しました。まず、経済の仕組みを学ぶ、カードゲームでは、班ごとに話し合いながら、材料や資金を調達して利益を増やす活動を展開していきました。その後、ヤマハの担当者から、楽