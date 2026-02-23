２３日午前５時１５分頃、大阪市北区芝田の貴金属店「ブランドオフ大阪梅田店」で、警備会社が「防犯センサーが反応した」と１１０番した。駆けつけた大阪府警の警察官らが店の入り口のガラス扉や店内のショーケースが割られ、貴金属など数十点が持ち去られているのを確認した。府警は窃盗事件とみて逃走した人物の行方を追っている。発表では、当時店は無人で、防犯カメラの映像には、何者かが１人で工具のような物で扉やショ