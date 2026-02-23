いよいよ花粉症がピークを迎える頃。すでに症状があってつらい人も、予防したい人も、今年は「粘膜強化」に挑戦してみましょう。アレルギー症状の改善につながるヒントをご紹介します （イラスト：末続あけみ取材・文・構成：島田ゆかり）粘膜を強くする食べ物、弱くする食べ物は？* * * * * * *＜前編よりつづく＞アレルギーに強い体づくり【理想的な献立例】粘膜を強くする栄養素は、主にビタミンD、ビタミンA、乳酸菌、食物繊