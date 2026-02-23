シンプルながら最安モデルにしかない特徴も軽自動車に求められる条件は、時代とともに少しずつ変わってきました。ひと昔前は価格の安さや燃費の良さが最優先でしたが、近年では安全性や質感、さらには運転支援機能の充実度まで重視されるようになっています。そうした流れのなかで進化を続けてきた1台が、スズキを代表する軽自動車「ワゴンR」です。【画像】超イイじゃーん！ これが“一番安い”スズキ新たな「軽ワゴン」の姿