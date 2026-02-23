私はヒナコ。元夫のゴウは結婚前「子どもができなくたって2人で幸せになろう」と言ってくれました。しかしわずか2年で心変わりし「やっぱり子どもがほしいから離婚してほしい」と告げてきたのです。さらに離婚して間もなく、私に思いがけない妊娠が判明。離婚前にはすでにお腹にいたのでしょう。けれど身勝手なゴウとやり直すつもりはありません。私は実家に身を寄せて両親や妹のマリナに支えてもらいながら、やがて娘のルカを出産