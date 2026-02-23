県内は22日、大気の状態が非常に不安定となり、ひょうやあられが降りました。春一番も観測されています。 22日午後0時20分頃、西海市で撮影された映像。 （撮影者） 「初めてじゃない、こんなの」 西海市の各地で「ひょう」や「あられ」が降る様子が撮影されました。 長崎地方気象台によりますと、九州北部地方を通過した寒冷前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっ