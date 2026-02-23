日本ハムでチーフ・ベースボール・オフィサーを務める栗山英樹氏が日本時間23日、ドジャースのキャンプ地を訪問しました。栗山氏は2012年のシーズンから日本ハムの監督を10年間務め、2012年のドラフト会議では大谷翔平選手を指名し、投打の二刀流で育成した恩師でもあります。練習中はメディアが入れない屋内ケージで大谷選手と会い、打撃練習も視察した栗山氏。練習後には囲み取材に応じ、大谷選手の活躍に言及しました。2025年シ