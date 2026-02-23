「オープン戦、日本ハム−阪神」（２３日、エナジックスタジアム名護）日本ハムの新庄剛監督と阪神・藤川球児監督がメンバー表交換でハイタッチ。２人で話し込むシーンもあった。一塁ベンチから登場した新庄監督が両手を広げて大歓声に応えると、藤川監督は思わず満面の笑み。その後、ホームベース付近で握手をかわしながら言葉をかわすと、２人で話し込む場面も。ハイタッチをかわした後も球審を交えて話し込み、最後は笑顔