【モデルプレス＝2026/02/23】HIPHOP／R＆Bグループ・XG（エックスジー）のプロデューサー・SIMON（JAKOPS）こと酒井じゅんほ容疑者（39）がコカインなどを所持していたとして警視庁に現行犯逮捕されたことがわかった。日本テレビなどが報じた。【写真】XGプロデューサー、妻との2ショット◆XGプロデューサー、現行犯逮捕酒井容疑者は23日未明、愛知県のホテルでコカインと乾燥大麻を所持していた疑い。家宅捜索の際に酒井容疑者と