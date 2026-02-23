３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンは２３日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎で壮行試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６宮崎侍ジャパンｖｓ福岡ソフトバンクホークス」に臨む。休日とあって、朝から大勢のファンが訪れている。世界一となった２０２３年の侍ジャパンで投手コーチを務めた、前ロッテ監督の吉井理人氏が宮崎事前合宿を視察に訪れ、ナインを激励した。サ