歌手のＧＡＣＫＴが２３日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、亡くなったロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」の真矢（しんや、本名・山田真矢＝やまだ・しんや）さんを追悼した。未明の発表から一夜明け、長文を投稿。ＬＵＮＡＳＥＡのＳＵＧＩＺＯから真矢さんの死を伝えられたという。「ＳＵＧＩＺＯからの突然の知らせに言葉を失った。シンちゃん、早いよ、早いって…」と絶句。「ボクが共にした時間は短かったけれど、音