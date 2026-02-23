浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」は最終日を迎えた。6R発売中、場内で優勝戦出場選手セレモニーが行われ、栄光の優出8選手が壇上でファンに挨拶した。やはり地元浜松3選手への声援が大きかった。鈴木宏和（39）登場時には「待ってました！」の声。鈴木圭一郎、金子大輔にも大きな声が飛んでいた。これには浜松オートのレースヴィーナス・HONOKAも「SGは違いますね。皆さんの熱気が凄い」と目を白黒させた。