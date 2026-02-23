ミラノ・コルティナ五輪で行われたフィギュアスケートのエキシビションについて、ペア演技の神解説で話題となった高橋成美さんが２３日、ＴＢＳ系「ひるおび」で、わかりやすい例えでエキシビションの楽しさを伝えた。番組では、五輪ラストを彩ったフィギュアスケートのエキシビションを特集。エンターテインメントに富んだ各国選手の演技が、ファンを魅了した。エキシビションに関して、番組では「演技内容に制限はほとんど