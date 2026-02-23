ロックバンド、LUNA SEAが23日、公式サイトを更新し、ドラマーの真矢さんが17日に亡くなったことを発表した。56歳だった。バンド「YELLOW FRIED CHICKENz」を組むなど親交が深かったGACKT（52）が同日、Xで追悼のメッセージを発表した。GACKTは、真矢さんが25年9月には脳腫瘍が発覚したとインスタグラムで発表した際「彼のプレーをこよなく愛するミュージシャンとして、そしてYFCzでヨーロッパを共に駆け抜けた同志として、そして