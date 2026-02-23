フェニックス・サンズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ日付：2026年2月23日（月）開催地：PHXアリーナ（Phoenix）最終スコア：フェニックス・サンズ 77 - 92 ポートランド・トレイルブレイザーズ NBAのフェニックス・サンズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターは両チーム譲らず20-20で終了