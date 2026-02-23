モリモリ食べたい！ブロッコリーを使ったふわふわ卵料理【バリエ15品】栄養満点！緑色が鮮やかなブロッコリーのおかず卵を使った料理に、栄養たっぷりのブロッコリーを加えると、立派なメインおかずが完成します。今回はブロッコリーを丸ごと1個使ったボリューム満点のオムレツと、トロトロの甘酢あんでたっぷりいただくかに玉風のレシピをご紹介。卵3つがあっという間にごちそうになりますよ。■ブロッコリーとベーコンのオムレツ