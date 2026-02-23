浦和レッズは23日、元日本代表FWオナイウ阿道が完全移籍加入することを発表した。背番号は「45」を着用する。完全移籍加入に際し、オナイウは浦和を通して次のようにコメントを発表している。「このたび、浦和レッズに復帰することになりました。再びこのエンブレムを胸に闘えることを心からうれしく思います」「若いころは思うように試合に出ることができず、悔しい気持ちのままクラブを離れました。期限付き移籍、そして完全