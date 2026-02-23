長崎ランタンフェスティバルは23日が最終日です。 メイン会場の湊公園は、朝から多くの人でにぎわっています。 18日間の開催となった、今年の長崎ランタンフェスティバル。 最終日の23日は3連休とも重なり、メイン会場の湊公園には朝から多くの人が訪れています。 （鹿児島から） 「すごい。きれい。前から見たいと思っていたが、ちょうど休みが重なって来れた」 （諫早市から） 「最終日ギリギリ来られてよかっ