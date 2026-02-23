NPBエンタープライズは23日、オリックスの東松快征投手（20）を今月27、28日に行う「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026名古屋」のサポートメンバーに追加したことを発表した。侍ジャパンのユニホームを着用して試合に出場する。愛知県出身の同投手は享栄（愛知）から23年ドラフト3位でオリックスに入団し、2年目の昨年7月19日ロッテ戦（ZOZOマリン）で1軍デビュー。昨季は7試合に登板し、0勝2敗、防御率10.80だった。侍ジャパ