洗足学園音大出身の男女4人組バンド「レトロリロン」のメジャー初アルバム「コレクションアローン」（1月28日発売）への注目が高まっている。ボーカルの涼音は本紙の取材に「いまの自分たちが表現したいことを詰め込んだ。自信をもって“レトロリロンというバンドはこうです！”と胸を張っていえるものになっています」とアピールした。2020年6月に結成し、昨年5月にメジャーデビュー。ポップなメロディーに乗せて、涼音が繊細