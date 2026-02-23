女優の高石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は24日、第102話が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）宛の原稿料80円が届き、思った以上の金額に一同は驚く。ヘブンは、今後は作品を書いて稼いでみせると宣言。しかし、思いのほか学校の仕事が多く、書く時間が持てず、焦りから家族に当たってしまう。松野トキ（%