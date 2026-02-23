乃木坂46が23日、公式サイトを更新。この日に東京・有明アリーナで開催するライブを瀬戸口心月（20）が体調不良のため休演することを発表した。昨日休演した佐藤璃果（24）は出演するという。「本日2月23日(月)に有明アリーナにて開催する『5th ALBUM MEMORIAL LIVE“My respect”』につきまして、体調不良により昨日の公演を休演した佐藤璃果と瀬戸口心月ですが、佐藤璃果は体調を考慮したうえで出演し、瀬戸口心月は体調不良