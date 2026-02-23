人気夫婦ユーチューバー「もちょぺ」が23日までに、インスタグラムを更新。「多嚢胞性卵巣症候群」と診断されたことを公表している妻しょちゃん（26）の第1子妊娠を報告した。「ご報告」と題し、公園で2人で寄り添い笑顔を見せたり、エコー写真を公開するショットを投稿。「この度、愛おしい小さな命を授かることができました世界一大好きな人との赤ちゃんが今お腹の中にいるという奇跡、本当に幸せです」と心境をつづった。加え