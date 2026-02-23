ヤンキースの?悪童?ジャズ・チザム内野手（２８）の?ドジャース軽蔑発言?が新たな波紋を呼んでいる。今季終了後にＦＡとなるチザムは米ポッドキャスト番組「ドジャース・ブリート・ロス・ポッドキャスト」でホストを務めるコーディ・スナベリー氏から「オフシーズンにドジャースと契約するか？」と尋ねられると「ドジャースに行くよりエンゼルスに行く方がいい。一人で勝ちたい。ドジャースに行くくらいなら、自分の屋根を建て