名古屋の新名物は罪な美味しさ 2/25～タカシマヤ限定販売の 新感覚スイーツを徹底解説 2025年2月に「ジェイアール名古屋タカシマヤ」に常設店をオープンした、東京発のバタースイーツ専門店『バターステイツ by銀のぶどう』。 東海エリア初出店を記念して誕生した、名古屋地区限定の「あんバターホイップサンド」は累計70万個販売を突破！ そんな新たな名古屋土産として人気