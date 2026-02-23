百年構想リーグは第3節を終えた明治安田J2・J3百年構想リーグは2月21、22日に第3節が行われた。40クラブのうち4クラブが3連勝で好スタートを切り、「大混戦の予感」「WESTが大波乱」と順位表に注目が集まっている。EAST-Aでは共に3連勝を飾ったJ2ベガルタ仙台とJ2ブラウブリッツ秋田が1位、2位に。J2モンテディオ山形も2勝とPK勝利1つと合わせて勝ち点8を積み上げて3位に続いている。EAST-BではJ2 RB大宮アルディージャが唯一