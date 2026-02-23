オリックス・東松快征投手が２３日、中日と壮行試合を行う「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋」（２月２７、２８日）のサポートメンバーに追加招集された。享栄（愛知）から２３年ドラフト２位でオリックスに入団した左腕で、プロ２年目の２５年は１軍デビュー。常時１５０キロを超える力強い直球が魅力の若手成長株が、生まれ故郷で連続世界一を目指す井端ジャパンの“お助け侍”となる。