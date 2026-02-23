人気ロックバンド「LUNA SEA」の真矢さんが今月17日に亡くなっていたことが分かりました。56歳でした。真矢さんはドラマーとして活動、92年にメジャーデビューすると、「ROSIER」などのヒット作を出しました。2020年にはステージ4の大腸がん、去年は脳腫瘍も見つかり、闘病を続けてきました。公式サイトによりますと、葬儀はすでに近親者のみで執り行われ、後日、ファンとのお別れの場を設ける予定だということです。