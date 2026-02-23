プレミアリーグ第27節、トッテナムとアーセナルのノースロンドンダービーは1-4とアウェイのアーセナルが快勝した。アーセナルは1試合消化が多い状態で2位マンチェスター・シティとの勝ち点差「5」をキープしている。この試合ではMFエベレチ・エゼ、FWヴィクトル・ギェケレシュが2得点ずつを挙げている。エゼも素晴らしいパフォーマンスを見せたが、『sky sports』はギェケレシュのパフォーマンスは加入後最高のものだったと賛辞を