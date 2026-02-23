ザンクトパウリの藤田譲瑠チマが待望のブンデスリーガ初ゴールを決めた。22日(現地時間)、ザンクトパウリはブンデスリーガ第23節でブレーメンと対戦した。降格圏に沈む17位ザンクトパウリと16位ブレーメンによる残留争いの直接対決は、1-1で迎えた71分に右サイドからの折り返しを受けた藤田がペナルティエリア内で右足を振りぬいてシュート。これがゴール左隅に決まってザンクトパウリが2-1で勝ち越し、ホームで貴重な勝ち点3を獲