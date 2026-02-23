愛好家たちが丹精込めて育てたランの展示会が今、山形市で開かれています。 【写真を見る】一足早い春の訪れ洋ランの展示販売会約200鉢がズラリ！（山形市） 蘭の女王とも呼ばれる「カトレア」に、こちらは貴族のスリッパと呼ばれる「パフィオ」。 今回で３回目となる「魅惑の蘭展」は、ランの愛好家団体「山形蘭友会」が、春の訪れを感じてもらう目的で開かれている蘭の展示販売会です。 会場には、山形と宮城の愛好家や