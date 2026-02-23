お笑いタレントのだいたひかるが22日に自身のアメブロを更新。本格化する花粉シーズンに向けた対策グッズを公開した。この日、だいたは「今日は花粉が、非常に多いと出ていたので」と切り出し「花粉対策マスク 花粉ブロックスプレー 目元ふき取りシート」といったグッズを写真とともに紹介。「これで乗り切ってきます」と意気込みをつづった。続けて「やっかいだ…」というタイトルでブログを更新し「花粉対策スプレーは、車の中に