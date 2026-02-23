元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が22日に自身のアメブロを更新。朝食を自炊したことを報告した。この日、花田は朝食について家族が「まだゆっくり寝ている間に自炊しました」と切り出し「簡単にできるたらこパスタ、コンソメスープ」と手料理の写真を公開。「こっちの家だと食事もささっと作りたくなります」と明かした。一方で「向こうの家だとやろうとする気が出てこない」といい「なんでだろう」と不思議な心境を吐露し、ブ