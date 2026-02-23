日本画や彫刻、視覚デザインなど、金沢美術工芸大学の学生による卒業制作展が23日から金沢21世紀美術館で開かれています。「華満ちる」星野茉琴さん作花屋の冷蔵室、冷たい空間だけに満ち溢れる花が表現されています。会場の金沢21世紀美術館の市民ギャラリーには、日本画や彫刻のほか、漆工芸など金沢美術工芸大学の卒業生158人が、およそ半年から1年間をかけて作り上げた作品が並んでいます。学長賞「永遠/一瞬」松澤慶さん作一