◇オープン戦日本ハム―阪神（２３日・名護）阪神が日本ハムとのオープン戦のスタメンを発表した。身長２０３センチの新外国人のラグズデールが実戦初登板＆初先発。８番・捕手の伏見は満を持して古巣と対決する。この日は、昨季バッテリーを組んで７勝を挙げた日本ハム・達が先発。対決に注目が集まりそうだ。【阪神】１（中）近本２（二）中野３（指）ディベイニー４（一）大山５（左）前川６（遊）小幡７（右）高寺８（捕）