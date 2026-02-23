３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンのエンゼルス・菊池雄星投手（３４）が２３日、宮崎で開催中の事前合宿で、西武時代の監督だった野球評論家・辻発彦氏（６７）から激励を受けた。雄星は辻監督就任初年度の２０１７年、２６試合に登板し、１６勝６敗、防御率１・９７、４完封と堂々の成績を残し、名実ともにエースの座に上り詰めた。雄星がサブグラウンドでの練習を終え、辻氏の