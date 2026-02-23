メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県豊田市のアパートで女性が殺害され部屋が放火された事件で、再逮捕された男が火をつけたあと、すぐに現場から逃走したとみられることがわかりました。 この事件で、殺人の疑いで逮捕されていた豊田市の自営業北島卓容疑者（45）は21日、非現住建造物等放火未遂などの疑いで再逮捕され、23日送検されました。 警察によりますと北島容疑者は1月17日、豊田市内のアパートの