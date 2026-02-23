料理家・長谷川あかりさんによる連載「頼りにしてます！」。今回は、『マルハニチロ』のあさり水煮です。information『マルハニチロ』のあさり水煮むき身にしたあさりを水煮にし、缶詰に。便利な使い切りサイズ。あさり水煮 65g \313（マルハニチロお客様相談室 TEL. 0120-040826）キッチンに置いておけば、いざというときに役立ってくれる。料理家の長谷川あかりさんにとってのそんな“お助け食材”とレシピを紹介するこの連載。