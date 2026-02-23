今日23日、北海道では、日本海側を中心に台風並みの暴風が吹き荒れています。30m/s超えの最大瞬間風速を観測している所もあり、夕方まで暴風と高波に警戒が必要です。なお、今日23日は雪解けが急速に進むおそれがあるため、融雪による低い土地の浸水やなだれなどにも注意してください。今日23日北海道で台風並みの非常に強い風夕方まで暴風・高波に警戒今日23日は発達した低気圧が沿海州を進んでおり、北海道付近では等圧線の