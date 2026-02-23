タレントの上沼恵美子（70）が、23日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。オリンピックで活躍したアスリートの印象を語った。同番組冒頭、ミラノ・コルティナ冬季五輪で印象を残した選手について語った上沼だったが、「ここだけの話、オリンピック選手って、ええ人はええけど悪いのは悪いな」と内緒話へ。自身の番組で共演したアスリートについて「なんじゃありゃって言うのと、大好きになる人」