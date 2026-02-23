DeNAは23日、沖縄・宜野湾で行われていた1軍キャンプを打ち上げた。最終日は午前中で練習を終え、新選手会長で開幕投手に内定している東が輪の中心に立って「素晴らしい雰囲気の中でキャンプを行うことができました。高い集中力を維持し、開幕を迎えリーグ優勝に突っ走っていきましょう」とあいさつ。最後は一本締めで23日間の鍛錬の日々を締めくくった。練習就任1年目の相川新監督は「秋から自主トレと選手がしっかりやってき