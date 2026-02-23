ロックバンド・LUNA SEAのドラムを担当する真矢さんが、17日に亡くなっていたことが分かりました。56歳でした。激しい演奏スタイルで知られるLUNA SEAのドラマー・真矢さん。2020年にステージ4の大腸がんが判明し、去年、脳腫瘍と診断されたことを公表していました。ライブ復帰を目指して手術や治療を続け、去年11月にはステージに登場。ファンに元気な姿を見せていました。また、妻でタレントの石黒彩さんがインスタグラムでコメ