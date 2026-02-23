プロ野球・ソフトバンクは23日、WBCの日本戦において、本拠地隣接の「BOSS E・ZO FUKUOKA」内の「MLB café FUKUOKA」でパブリックビューイングを開催すると発表しました。会場となる「MLB café FUKUOKA」は、日本で唯一のMLB公認レストラン。120インチ超の大スクリーンを擁しており、臨場感のある音響で観戦を楽しむことができます。また、MLB公式グッズストアも併設しておりWBCグッズも販売。スタジアムフードを再現し