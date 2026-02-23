〈発売中の『婦人公論』3月号から記事を先出し！〉2023年3月に夫を希少がんの一種である原発不明がんで亡くした書評家の東えりかさん。夫・保雄さんが入院していた駒込病院の下山達先生と、まだあまり知られていない希少がんという病と、その治療の抱える課題について語り合います（構成：野本由起撮影：岸隆子〈Elenish〉）東さんが夫・保雄さんが原発不明がんと判明してから収集した資料と、闘病生活を記したノート* * * * * *