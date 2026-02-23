現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、2026年1月26日に回答があった埼玉県在住62歳女性のケースをご紹介します。回答者プロフィール回答者本人：62歳女性同居家族構成：本人のみ住居形態：賃貸居住地：埼玉県リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の年収：400万円現在の預貯金：100万円、リスク資産：100万円これまでの年金加入期間：不明現在受給してい