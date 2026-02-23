元KAT-TUNの亀梨和也さんは2月22日、自身のInstagramを更新。40歳誕生日前日のオフショットを披露しました。【写真】亀梨和也、「大人の色香」オフショット！「あと52分で40代………ええ？」亀梨さんは「Another cut」とつづり、10枚の写真を投稿。雑誌のオフショットで、白いシャツにベージュのアウターを羽織り、ブラウンのパンツにローファーという春らしいコーディネートを披露しています。2月23日は亀梨さんの40歳の誕生日。