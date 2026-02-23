山形県米沢市の西吾妻山できのう、４０歳の男性が沢に落ちたと警察に通報がありました。 【写真を見る】スノーボードで下山を始め...西吾妻山で遭難した男性を発見意識があり歩行も可能（山形・米沢市） 警察や消防が捜索を行い先ほど沢の付近で男性を発見したということです。男性は意識はあり歩行も可能だとのことです。 行方がわからなくなっていたのは、福島県郡山市の自営業の男性（４０）です。 警察によ