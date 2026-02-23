東広島市の住宅で男性が殺害された事件から１週間です。放火された現場では警察による現場検証が続いています。 １６日未明、東広島市黒瀬春日野の住宅が放火され、この家に住むリフォーム会社社長の川本健一さんが首を複数回刺され殺害されているのが見つかりました。 関係者によりますと現場から逃げて近くの家に助けを求めた川本さんの妻が、警察に「金品目的の犯行ではない」という趣旨の話をしていたということです。